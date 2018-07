No va más. El 'Chiqui' Tapia y Daniel Angelici le dijeron hoy a Jorge Sampaoli que no dirigirá más a Argentina . Las partes estuvieron sin abogados, por lo que no se firmó ninguna rescisión. Pero afirmaron que lo harán esta semana. La idea es "compensar" al entrenador con un monto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pueda pagar.



Una vez más el futuro del entrenador argentino se ve envuelto en una tormenta luego de haber mantenido una reunión con los altos funcionarios de la AFA, donde se dijeron de todo. Pese a esto, la importante reunión entre ambas partes parece haber sido amena.

Días antes de esta decisión, Sampaoli trató de calmar el ambiente hasta que gran parte de su comando técnico renunciara. Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan asumieron en Defensa y Justicia este lunes tras haberse desvinculado de la 'Albiceleste'.

Le cortaron las alas. El entrenador argentino tenía todas las intenciones de quedarse en Argentina para continuar con su proyecto de seguimiento a 60 jugadores de campo y seis arqueros pensando en el próximo Mundial de Qatar 2022.



La otra cara de la moneda

No obstante, en medio del desconcierto por el desenlace final, el reconocido medio argentino 'Olé' publicó en su página web que la reunión entre los altos miembros de la AFA y Jorge Sampaoli habría tenido un final distinto.



'' Jorge Sampaoli continúa como entrenador de la Selección. Se lo confirmaron a Olé después de la reunión con Tapia y Angelici...'', se puede leer en la publicación, sobre un caso que dará mucho que hablar en todas las ciudades de Argentina y del mundo.



Mientras, otro conocido medio como 'Clarín' dio a conocer la decisión tomada por 'Chiqui' Tapia y Daniel Angelici, de no querer más a Sampaoli como director técnico de selección de Argentina.

''Chiqui Tapia y Daniel Angelici se reunieron con Jorge Sampaoli y le dijeron que no lo quieren en la Selección'', se lee en su portada de hoy, respecto a la decisión tomada por la Asociación del Fútbol Argentino acerca del futuro del entrenador, tras su mala campaña y posterior eliminación en la fase octavos de final del Mundial Rusia 2018