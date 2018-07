El dolor por la eliminación de la 'Albiceleste' del Mundial Rusia 2018 sigue intacto en todo el pueblo argentino. Francia los sacó del camino y les derrumbó el sueño de alcanzar la copa. Han pasado ya algunos días, pero el fracaso continúa generando comentarios de muchos personajes.

En esa línea, Jorge, padre de Gonzalo Higuaín, se sumó a las críticas contra Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección de Argentina. Como la mayoría, el papá del 'Pipita' le cuestionó el hecho de que afronte el juego ante los goles sin delanteros habituales.

“Realmente no le encuentro una explicación válida que se pueda sostener. No sé por qué se jugó sin nueve ante Francia. Él tiene sus motivos. Pero a veces es difícil: tienes dos tipos que entre los dos suman 600 goles, ¡y no juega ninguno de los dos! No te gusta uno, pon al otro”, dijo Higuaín.

Jorge continuó con las críticas y lo instó a darse cuenta de los errores tácticos. "Arrancamos con la idea de falso nueve y terminamos con Enzo Pérez de nueve. Es extraño al menos. Ameritaba poner algún delantero más. Si hoy él (Sampaoli) se sienta y tiene criterio y pone los videos, por ahí reconozca algún error más. Si no, estamos en problemas”.

Por último, el papá del 'Pipita' cuestionó el liderazgo de Jorge Sampaoli dentro de la Selección de Argentina . "El técnico tiene que mostrar un liderazgo y eso se demuestra con antecedentes… Para sentarte a hablar con todos estos chicos que son figuras, que han sido dirigidos por los mejores técnicos de Europa, a la hora de la elección también te tienes que fijar en todas esas cosas".