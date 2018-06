Argentina está a puertas de debutar en el Mundial Rusia 2018 . Los dirigidos por Sampaoli se rigen a las reglas de la FIFA y pasan por todos los controles previos. El último, fue una prueba de doping el último miércoles. Seis futbolistas fueron los elegidos; sin embargo, un a complicación los haría pagar un alto previo.

Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Franco Armani, Eduardo Salvio, Paulo Dybala y Marcos Acuña fueron los escogidos para acompañar a los agentes, las muestras fueron entregadas y allí finalizó la visita. El proceso se desarrolló con normalidad.

Sin embargo, es un procedimiento estricto y la federación que recibe la visita debe tener gran discreción. No se deben dar a conocer los futbolistas a los que se les tomaron las muestras. Algo que no hizo el ente argentino. La FIFA no perdonó.

El ente rector del fútbol, le aplicó una sanción económica a la Asociación del Fútbol Argentino , dando por sentado que la "filtración" partió de la propia Selección. El monto no se conoce.

Este fue el cuarto control antidopaje al que fue sometido Lionel Messi en lo que va del semestre.