Está claro: la Selección Argentina ahora tiene más que un entrenador que está ayudando a Jorge Sampaoli con el armado del equipo. Este lunes, Javier Mascherano estuvo hablando un buen rato con el entrenador de Casilda sobre el equipo titular que pondrán este martes ante Nigeria cuando se jueguen el pase a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . ¿Harán algún cambio de última hora?

Previo al inicio de la práctica en Bronitssy, el entrenador de la Seleccion Argentina se reunió con el 'Jefecito' en la tribuna del complejo y delinearon los últimos detalles del once titular para el choque contra Nigeria. Ya no había nada que ocultar, la relación entre el técnico y el líder de este equipo ha mejorado con la pérdida de poder del 'zurdo de Casilda'. Se puede decir que el equipo, ahora sí es de todos.

En cuanto al once que presentará la albiceleste contra las 'Águilas', está confirmada la vuelta de Ever Banega, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María al once titular para crearle espacios a Lionel Messi y que este pueda desequilibrar como no lo ha podido hacer ante Isladia y Croacia.

Sin embargo habría un cambio de última hora en defensa: Eduardo Salvio dejaría su lugar para el ingreso de Marcos Rojo a la zona central, lo que obligaría a Nicolás Tagliafico a ir de lateral izquierdo. La iea es ganar marca ante los veloces atacantes nigerianos y pasar apuros en defensa. El ataque se lo dejan a Messi y compañía.

Tras la reunión de jugadores y comando técnico y por lo visto este lunes en Bronnitsy, el plantel ha recuperado la alegría y hay confianza en obtener el boleto a los octavos de final, renacer y vovler a la pelea por el título de la Copa del Mundo.