Ni ella se lo creía. No por qué haya marcado el gol de la clasificación de Argentina para los octavos de final, sino por el hecho de que haya sido con su pierna menos hábil, la derecha. La madre de Marcos Rojo , Carina, habló con la cadena argentina Telefé sobre lo fue ese tanto de su hijo y lo que había conversado con él horas antes del partido contra Nigeria .



"Cuando nos dimos cuenta que era Marcos se armó todo un revuelo. Pateó de derecha, y él la derecha la tiene para apoyarse, no pensamos que era Marcos". Así, con un tono sarcástico, pero confesando la sorpresa, contó Carina, la madre de Rojo , cómo vivió el heroico grito de su hijo ante Nigeria para el pase a los ansiados octavos de final.



Carina, además, indicó que se comunicó con su hijo, quien le dijo "que todo esto me lo merecía, que era para mí y que me amaba". También reveló que tuvo una visión: "Yo le dije que iba a hacer un gol él y dos Messi , para los que habían hablado mal de Leo. Faltó uno de Messi nada más. Marcos estaba mal porque no jugó el otro día, porque no lo ponían. Después del partido, encima que perdieron y él estaba mal... Yo le dije que por algo pasan las cosas, que no tenía que jugar, que el partido que viene iba a hacer un gol".



"Me dijo 'si Dios tiene algo preparado para mí me lo tiene que dar ahora'. Y bueno, so se imaginan lo que sufrió después de la lesión de los ligamentos cruzados. Desde Rusia me dijo que este partido salía a matar, era la vida. Él tiene una fuerza que contagia, siempre va para adelante", completó Carina en Telefé. Ahora nadie saca a Rojo del titularato.