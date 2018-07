Durante un par de minutos, el partido entre Francia y Uruguay se detuvo. En la cancha del Nizhni Nóvgorod, los jugadores de ambos equipos armaban un conato de bronca. El motivo: una caída exagerada de Kylian Mbappé .



Un taco del francés desencadenó todo. Los charrúas ya caían 2-0 y Cristian Rodríguez no lo tomó nada bien. Por eso, al ver al '10' acercarse, lo chocó levemente con su brazo. El joven jugador, al sentir el contacto, cayó al 'verde' de forma desmesurada. Eso incomodó no solo a los uruguayos, sino además a su propio entrenador, Didier Deschamps .



Desde la banca, el DT galo comenzó a gritar. " Kylian , escúchame, para de hacer m..... Tú no lo necesitas. No hagas más eso", le dijo, según contó el mismo entrenador este domingo a Telefoot.

"Tiene apenas 19 años, aunque no le gusta que se hable de su edad, pero puede estar orgulloso de lo que ha conseguido. Yo sé que no se va a conformar, y yo no le permitiría que se conformara. Tiene para llegar más alto", aseguró Didier Deschamps .



Días atrás, el mismo técnico aseguró que, pese al gran nivel mostrado durante Rusia 2018, Kylian Mbappé aún debe superarse. "Es muy inteligente y sabe escuchar. Todavía está aprendiendo e independientemente del talento que tenga, a estas alturas hay que aprender”, afirmó.



La Selección de Francia enfrentará a Bélgica este martes (1pm. hora peruana) en San Petersburgo, por el primer partido de semifinal del Mundial Rusia 2018.

