Como central en Sporting Cristal rindió. Y ahora como zaguero o lateral izquierdo en Vélez Sarsfield nos está sorprendiendo. La polivalencia de Luis Abram desde su llegada al ‘Fortín’ ha sido clave para que el ex rimense se gane la titularidad en el José Amalfitani y en una liga tan difícil como la argentina (jugó cinco partidos de siete posibles). Y esto no solo lo ha visto su técnico Gabriel Heinze, sino también Ricardo Gareca al llamarlo para los amistosos de la Selección Peruana ante Croacia e Islandia.

Es más, en la Superliga 'Che' los hinchas de su equipo lo pidieron desde el arranque a través de sus cuentas en redes sociales. Desde su paso por la Florida ya lo veían como un buen refuerzo para la temporada. Con el hashtag #ElHinchaElige lo votaron para que el ‘Gringo’ (su entrenador), lo ponga sí o sí hace algunas semanas.

“Lo vi bien y me puede rendir en ambas posiciones”, dijo su DT hace unos días. Con un Miguel Trauco que no ha empezado bien el año con Flamengo (afectado por una lesión y no siendo convocado en diversos cotejos por Paulo César Carpegiani) y con un Nilson Loyola con un nivel irregular, el ‘Patriarca’ pinta para ser uno de los ‘tapaditos’ de cara a los encuentros de fin de mes en Miami y New York y, por qué no, en el Mundial. Tanto como zaguero como por el sector izquierdo pide sus minutos en la ‘bicolor’.

¿Qué es lo que le puede aportar al equipo de todos? De arranque, sus 1,81 metros de altura lo pone como una pieza utilizable también en la búsqueda de un gol a través de la pelota parada. Además, es un jugador que si bien va fuerte a la marca a sus rivales, siempre busca a la pelota como su primer objetivo. Al balón, siempre. La decisión desde el “vamos” ante Modric y los islandeses depende única y exclusivamente de Gareca. Está en tus manos, ‘Tigre’.