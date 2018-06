Chris Pratt , actor de Jurassic World, nació en Estados Unidos. Por eso, quizá, porque su país no participará de la Copa del Mundo, no tiene reparos en elegir a la Selección Peruana como su favorita en Rusia 2018 .



Leíste bien. Según Chris Pratt , Perú es el mejor equipo del mundo. Así lo dijo en una entrevista al periodista Maykoll Calderón, quien viajó a Hawaii como enviado especial para realizar la nota y compartió las declaraciones en sus cuentas de Twitter e Instgram.



Chris Pratt ya eligió a su equipo favorito para el Mundial; Perú 🇵🇪.



Obviamente sus jugadores favoritos son Farfán y Guerrero.



El video arranca con las declaraciones de la actriz Bryce Dallas Howard. "Creo que no deberíamos tener un favorito porque se ve que será un emocionante Mundial porque la Selección Peruana es un increíble equipo", asegura. Y es ahí cuando Chris Pratt la interrumpe: "No. Perú es el mejor equipos del mundo".



Luego, tras ser consultado por su equipo favorito en Rusia 2018 , el actor insiste en su posición. "¿Mi equipo favorito? Probablemente Perú. Ha esperado tanto... Soy fanático de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero y creo que son el mejor equipo del mundo. Y no solo del mundo, sino más allá del mundo", asegura.



Lo sabremos pronto: la bicolor terminará su preparación este sábado, en un amistoso ante Suecia (12:15 pm. hora peruana) y una semana después, el sábado 16 de junio (11:00 am.), debutará en Rusia 2018 ante Dinamarca.

Dato: Jurassic World se estrenará en Perú el jueves 21 de junio.

