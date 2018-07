Christian Cueva: "No hay nada que decir, me equivoqué pero tendré mi revancha" [VIDEO]

Christian Cueva afirmó que sufrió mucho cuando falló el penal ante Dinamarca, en el Mundial Rusia 2018 , pero señaló que el fútbol se encargará de darle su revancha. El volante quiere estar con la Selección Peruana en el Mundial de Qatar 2022.

"Sentí mucha tristeza. Analizo día a día las cosas que me pasan en la vida. No hay nada que decir erré y seguro eso me va a servir para ser más fuerte", dijo Christian Cueva en América TV.

“El fútbol siempre da revanchas pero en ese momento el dolor es algo que no se puede negar. Después de haber trabajado tanto para llegar allí pero seguro que tendré mi revancha en lo personal y grupal”, añadió.

Christian Cueva aprovechó sus días libres en el Perú para asistir al partido de Segunda División entre Carlos Mannucci y Atlético Grau en Trujillo, junto a su familia. El volante también habló de la continuidad de Ricardo Gareca.

"Si me preguntas a mí y al grupo, te vamos a responder que nos gustaría que se quede. Él comenzó un proyecto creyendo en el país y en el fútbol peruano. Por nuestra parte ya sabemos lo que significa un Mundial y ahora nos toca trabajar para estar en el próximo. Queremos ir a Qatar", dijo.

Sobre su futuro, Christian Cueva dijo que en su momento se sabrá si tiene nuevo equipo o no. "En este momento no puedo hablar de ningún otro equipo que no sea Sao Paulo", afirmó.

