En el Día de la Madre, varios jugadores de la Selección Peruana no celebrarán la fecha, debido a la distancia que separa a un continente del otro. Uno de ellos es Edison Flores , el volante que milita en Dinamarca. En ese contexto, el ‘Orejas’, fiel a su estilo, reveló el regalo que le hizo a su ‘viejita’ con el primer ‘sencillo’ que le cayó en su etapa como futbolista.

“Con el primer sueldo, le compré un departamento y saqué a comer a toda mi familia. Es lo primero que se debe hacer, porque da buena suerte [risas]”, confesó Flores en RPP Noticias .

Flores aún tendrá que disputar dos encuentros con su club, Aalborg. Luego, el ‘Orejas’ se unirá a las prácticas que realiza la Selección Peruana en la Videna, con miras al Mundial Rusia 2018.

“Nosotros, con Paolo, estamos bien. Lo de Pizarro, no lo sé. Claudio es un gran jugador. Su experiencia nos vendría bien. Pero yo no soy el que decide. Paolo tiene que salir de esta y estar con nosotros. Él es la pieza fundamental. Hemos estado en todas las Eliminatorias. Es algo extraño no tenerlo en los entrenamientos”, agregó Flores .

En ese sentido, el exjugador de la ‘U’ manifestó su deseo de que el TAS de su último fallo por el caso Guerrero, a fin de aliviar las aguas para el crack de la Selección Peruana y, sobre todo, para no afectar la armonía del grupo.

