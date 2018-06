Esposa de Ricardo Gareca: "Como no voy a querer que se quede en el Perú"

Más presión no puede tener. Ricardo Gareca debe decidir si se queda o se va de la Selección Peruana , pero pidió no hacerlo ahora y tomarse un tiempo para pensarlo. El 'tigre' meditará si está listo para asumir el reto por 4 años más, sin embargo la que no necesita pensarlo es su familia.

Tanto la esposa del 'Tigre', Gladys Hartintegui, como su hijo, Nilton Gareca, sostuvieron que a ellos les encanta la idea de que Ricardo pueda quedarse en el Perú.

Ambos declararon para El Bocón y le dieron una esperanza a todos los hinchas, quienes ya no pueden con la angustia de saber si tenemos o no entrenador para el próximo proceso.

"Sí, por su supuesto, cómo no voy a querer que siga. Hay que dejarle descansar un poquito y de allí sigue nuevo. Siento alegría por el pueblo peruano, pero queríamos pasar (a octavos de final)", declaró su esposa.

"Mi padre no emite ningún tipo de señal hasta que no termine el proceso. Ya veremos en estos días qué sucede. Nosotros queremos que continúe y cómo no va a continuar con todo ese cariño", aumentó su hijo.

La Selección Peruana terminó su participación en Rusia 2018 y ahora quedó a la espera de la respuesta del 'Tigre' para empezar a preparar los amistosos de la próxima fecha FIFA.