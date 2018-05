El inicio del Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y con ello el regreso oficial de la Selección Peruana a la fiesta del fútbol más grande e importante del planeta. Nadie quiere perderse este tan importante evento deportivo, pero siempre hay alguien que no calculó bien y se casará en pleno desarrollo del torneo. ¿Qué pasaría si te invitan?

Un video viral en Facebook de unos esposos argentinos, está dándole la respuesta a la esa persona en una relación que no les gusta el fútbol y que está intentando armar planes, como asistir al matrimonio de un familiar, en pleno desarrollo del Mundial Rusia 2018 .

“Entre el jueves y viernes se conocerá la respuesta del Tribunal Suizo”, afirma la FPF

En este video, se ve a un esposo futbolero y una esposa sorprendida por la respuesta que este le da al preguntar por la confirmación de asistencia al matrimonio de un familiar para el 23 de junio. "Se juega la segunda fecha del grupo F, Alemania vs. Suecia y Corea del Sur vs. México. No voy", respondió.

¿Qué pasaría si es que a ti te invitan a un matrimonio u otro evento social justo los días que la Selección Peruana le toque jugar? ¿Serás directo como este esposo futbolero y dirás que no? ¿Buscarás excusas?

Pero como no queremos que te sorprendas, mejor recuerda que la Selección Peruana debutará el sábado 16 de junio ante Dinamarca (11 de la mañana), luego enfrentará a Francia el jueves 21 de junio (10 am.) y cierra su participación en fase de grupos el martes 26 de junio con Australia (9:00 am.)

