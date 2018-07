El Perú entero le pide a Ricardo Gareca que se quede en la Selección Peruana y sus jugadores con más razón. Jefferson Farfán se unió al clamor del hincha y le pidió al DT que no deje de dirigir a la bicolor.

"Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Muy contento por el cariño de la gente y por el apoyo que ha brindado a la selección. Y por supuesto espero que Ricardo Gareca se quede", dijo en Canal N.

La 'Foquita' contó que no se acuerda nada del golpe que sufrió en la cabeza y que lo mandó al hospital. "No me acuerdo ni miércoles, no me acuerdo nada. Fue más grave de lo que se pensaba pero gracias a Dios eso ya es pasado", afirmó.

Jefferson Farfán señaló que se emocionó mucho al ver a Paolo Guerrero con su camiseta al final del partido con Australia, "Me sentí muy contento, ustedes saben la hermandad que tenemos los dos", dijo.



"Fue duro para mí no participar y acompañar a mis compañeros en el último partido del Mundial Rusia 2018 , pero son cosas que pasan en el fútbol y desde afuera los estuve apoyando", finalizó.

