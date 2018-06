Paolo Guerrero: capitán de Suecia cambió de opinión y ahora aprueba presencia del delantero en Rusia 2018

El capitán del equipo sueco, Andreas Granqvist, cambió de opinión respecto a la participación de Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018. En principio el defensa dijo que no entendía como el delantero de la Selección Peruana fue habilitado para jugar.

“Realmente no sé cómo ( Paolo Guerrero ) se las arregló para volver tan rápido. Es triste porque se comprobó que dio positivo para un producto no autorizado, pero va jugar. Hubo muchos que se sorprendieron de esto, pero ahí lo tienes", dijo en principio el capitán de Suecia.

En un mensaje en su cuenta de Instagram , el jugador de Suecia aclaró el tema y aprobó la presencia del delantero de la bicolor en la Copa del Mundo.

"Mucha gente ha comentado en titulares que creo que Paolo Guerrero debería ser expulsado de la Copa del Mundo. Lo que he dicho y quiero decir, en general, es que los atletas que usan sustancias ilegales no deberían competir", escribió.



"Paolo no ha sido prohibido por nada y, por supuesto, es elegible para jugar. Espero que tengamos un buen partido contra Perú el sábado por la noche, el primer encuentro entre nuestros dos países, y les doy la bienvenida a Ullevi tanto a nuestros fanáticos suecos como a todos los seguidores peruanos. ¡Te veo allí!", añadió.

