Paolo Guerrero y la tierna carta que le escribió un pequeño: "Siempre serás mi jugador favorito"

Las muestras de cariño más lindas son las que recibe Paolo Guerrero . Esta vez un pequeño le escribió una tierna carta en la que lo alienta a no desmayar en su lucha por seguir jugando al fútbol.

Paolo Guerrero: Lee aquí lo que dice la carta al delantero.

"Hola Paolo Guerrero, me llamo Cristian Jampier Peña Santos, tengo 8 años y vivo en cuchareta baja de Tumbes. Me siento triste porque mi mamá me enseñó que las noticias decías que te han cortado las piernas"



"Me da mucha tristeza que te haya paso eso pero ten fe que Dios te ayudará igual como me ayuda a mí, porque yo nací sin pies y soy feliz al lado de mi familia que me ayudan"

"Te escribo esta carta para darte ánimos y desearte todas la bendiciones del mundo, espero que esta carta la puedas leer y algún día poder conocerte y jugar fútbol juntos. Porque aunque no tenga pies siempre juego con mis amigos porque mis papás me enseñaron que nada es imposible"



"Cuídate y no te des por vencido, aunque no tengas piernas para jugar siempre serás mi jugador favorito y un gran ejemplo para seguir luchando como un Guerrero"

La carta ya llegó a manos del delantero de la bicolor.

