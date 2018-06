Pedro Aquino: "Ante Francia fue mi mejor partido, casi me sale el gol de mi vida"

Jugó su primer partido en una Copa del Mundo como todo un experimentado y sorprendió a todos. Pedro Aquino demostró tener la jerarquía para afrontar hasta el reto más complicado y ante Francia se convirtió en el 'pulmón' de la Selección Peruana .

El jugador de León de México dijo que sintió el encuentro como el mejor de su carrera hasta ahora y contó su secreto para no desconcentrarse al tener como rivales a tanto crack junto.

"Fue mi mejor partido e iba a ser el mejor gol de mi vida. Me concentré en lo que me dijo el entrenador y en la cancha me olvidé de los grandes jugadores que tiene Francia", dijo.

El volante habló también sobre el impresionante apoyo de la hinchada peruana en Rusia y dijo que tratarán de darle una alegría en el último partido de la bicolor.

"Hemos logrado que todos los peruanos estén más unidos que nunca. Eso es muy bonito para nosotros. No nos quedamos con esto, vamos a trabajar partido a partido, tenemos que volver a una copa del mundo", culminó.