Perú en el Mundial: Australia ya está en Kazán, su sede en Rusia 2018

La Selección de Australia ya está en el Mundial Rusia 2018. La delegación de los Socceroos arribó a la ciudad de Kazán, donde concentrarán durante la Copa del Mundo. El rival de la Selección Peruana en el Grupo C llegó por la mañana a la ciudad ubicada al suroeste de Rusia.

Al pie del avión esperaba a la delegación, el bus que los transportará durante todo el Mundial Rusia 2018. La frase que acompaña a la Selección de Australia es: "BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD" (Sean valientes, sean osados, Socceroos en verde y dorado).

Perú en Rusia 2018: bicolor viaja hoy a Moscú para dar inicio al sueño mundialista



Australia , en su último partido de preparación para el Mundial de Rusia 2018, firmó una victoria sin brillo frente a Hungría en Budapest (2-1) en un duelo con dos autogoles, uno para cada selección.

El equipo australiano comparte el grupo C del Mundial, que comenzará el próximo jueves, con Perú , Francia, ante la que debutará el 16 de junio, y Dinamarca.



La Selección Peruana y Australia se enfrentarán el martes 26 de junio, a las 9 a.m. (hora peruana).

