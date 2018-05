Dejó su natal Tingo María (Huánuco) y se mudó a Lima en busca de lograr su sueño. Anderson Santamaría , defensa de la Selección Peruana , pasó momentos muy duros en su paso por la capital. Hasta pensó en tirar la toalla, mientras trabaja su propia suerte. Se cayó, pero logró levantarse.

“A veces, pasé hambre, en Lima. Mi mamá vendía su pollo broaster, y yo la ayudaba lavando los platos. Y ahí salí mis pasajes para ir a entrenar. Mi papá limpiaba carros en pleno frío. Y siempre era un: “hijo, tú puedes”. Es admirable lo que hicieron. Son mis héroes”, reveló Anderson Santamaría al programa ‘La Banda del Chino’.

Según reveló el defensa de la Selección Peruana , uno de sus objetivos es terminar el curso a distancia para graduarse como administrador de empresas.

“El deporte va de la mano del estudio. Si quieren ser futbolistas, tienen también que estudiar”, agregó Anderson Santamaría , quien también agradeció a Alberto Rodríguez por los consejos que le dio previo a los choques ante Croacia e Islandia.

“Alberto me aconsejó, me dio unas palabras. Sí habla [risas]. Me hizo entrar en confianza para jugar los dos amistosos”, concluyó el defensa de la Selección Peruana .

Perú chocará contra Escocia el próximo 29 de mayo. (Video: YouTube / Foto: The Herald)