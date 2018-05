¿Y si Alberto Rodríguez no está? Esa pregunta pinta de cuerpo entero la realidad por la que atraviesa el defensa de la Selección Peruana. El ‘Mudo’ no ha gozado de una titularidad importante en los últimos meses. Las constantes lesiones que contrajo no le han dado la oportunidad de demostrar su experiencia en el fútbol colombiano.

Por esos motivos, es preciso plantearse quién sería un buen reemplazo para Alberto Rodríguez, en caso se convierta en una baja de último momento durante el proceso que vivirá la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

Dentro del limitado universo de jugadores que maneja Gareca con Miguel Araujo y Luis Abram, Anderson Santamaría se ha convertido en ese defensa de roce internacional, maduro, sobrio y con una curva de proceso ascendente que ofrece garantías en la última línea. Lo demostró ante Croacia e Islandia. Y fue meramente una consecuencia del buen momento por el que atraviesa en Puebla de México. No por algo lo apodan la ‘Muralla’.

“La mayoría de peruanos esperamos que se recupere porque es una pieza fundamental en el equipo. En los amistosos me dio todo su apoyo, siempre me habla y rescato mucho su profesionalismo”, dijo Santamaría sobre Rodríguez en Radio Ovación.

A pesar de que los galardones del ‘Mudo’ hablan por sí solos, Anderson Santamaría no deja de ser un complemento atractivo para Christian Ramos. Que sea titular o no en el Mundial, dependerá y mucho del buen estado físico de Alberto Rodríguez.

Raúl Ruidíaz respondió sobre su posible partida al fútbol ruso [VIDEO]

Ruidíaz participó de una activación de Caja Huancayo. (Foto: Fernando Sangama / Video: José Marín)