La Selección Peruana emprendió el viaje a Europa en donde culminará en Austria y Suiza su preparación y adaptación para el Mundial de Rusia 2018 . Un gran número de hinchas también alista las maletas para acudir a la fiesta más grande del fútbol en los próximos días.

Ante eso, sale un oponente a la vista: el jet lag, que es el trastorno del sueño que sufren las personas cuando atraviesan distintas zonas de horarios.

Sin embargo, existe una estrategia para salir airoso. El doctor peruano Luis Chug , especialista en Medicina del Sueño y que colaboró con la Federación Peruana de Fútbol en el repechaje contra Nueva Zelanda, compartió sus recomendaciones con Depor .

► Perú en Rusia 2018: papá de Renato Tapia le dedicó emotivo mensaje antes del viaje [VIDEO]

Viajar con anticipación

Para adaptarse a la zona horario de Rusia (8 horas más que Perú), es recomendable viajar con varios días anticipación al Mundial. Al menos 5 o 7 días previos.

Dormir temprano antes del viaje

2 o 3 días antes del vuelo, tratar de dormir una hora antes cada noche. Por ejemplo, si el vuelo es jueves y el horario de descansar es 11 p.m. pernoctar el lunes a las 10 p.m., martes a las 9 p.m. y miércoles a las 8 p.m.



Estímulo de luz

Es el factor más importante para reacomodar el ritmo circadiano (reloj biológico que regula las funciones fisiológicas). La exposición de luz tiene que ser calculada y seguida al pie de la letra.



Esto se puede hacer con luz natural (preferible) o luz artificial. Aplicar 3 días antes del viaje por 2 horas al momento de levantarse. Entre las 5 y 7 de la mañana.

Evitar pantallas brillantes cuando se va a dormir

Por ejemplo, las de celulares o del televisor. En vez de dormir temprano, se dormiría más tarde, por lo que sería contraproducente.

Melatonina

El doctor recomienda el consumo de este medicamento (0.5 mg sublingual o 2.5/5 mg oral). Hay estudios en los cuales puede ayudar a reacomodar el ritmo cicardiano. Es importante no dar fuera de las horas recomendadas porque sino puede causar efectos opuestos.



Consumir cerca de las 6 y 7 de la noche, 2 días antes del vuelo. Si es necesario, durante el vuelo. Continuar en Europa cerca de las 9 p.m., hora local por otros 4 días.



Para el día del vuelo

Mucha hidratación durante el vuelo. 2 vasos de agua antes del vuelo y cerca medio a un litro por hora durante el vuelo. Llevar gafas para dormir y cerrar exposición de luz durante el vuelo si se quiere dormir.

Al llegar

Si durante el día, la persona se siente adormecida, no estaría mal tomar una siesta que no exceda los 20 minutos para no llegar a ciclo REM que es cuando el cuerpo se relaja demasiado.

TE PUEDE INTERESAR

​¿Cómo se vivió desde el interior del bus de Perú la despedida de los hinchas? [VIDEO]