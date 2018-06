¡Somos locales! Ha tenido que pasar 36 años para que la Selección Peruana vuelva a pisar suelo mundialista y nadie se lo quiere perder. Por eso nuestros compatriotas siguen llegando en mancha a Rusia para alentar a la bicolor en su cita con la Copa del Mundo.

La mejor manera de hacer sentir su presencia en tierras rusas es cantando. Y, lo hacen a viva voz.



"Como no te voy a querer

como no te voy a querer

sí eres mi Perú querido

el país bendito que me vio nacer"

Ni la fría mañana, -10 grados de temperatura-, espantó a nuestros compatriotas que acompañaron a la Selección Peruana en su primer entrenamiento en suelo ruso.

Varios de ellos recibieron con sorpresa un boleto para presenciar la práctica cuando acudieron a darle la bienvenida a la rojiblanca al aeropuerto y al hotel. Muchos de ellos no sabían que la FIFA estipula que todas las selecciones, que participan en el Mundial, tengan un entrenamientos a puertas abiertas para el público.

Voluntarios FIFA también alentaron a la Selección Peruana (Foto: Daniel Apuy/Video: Mauricio Motta)

Así vimos más de 500 hinchas peruanos en la grada principal del Arena Khimki. Todos ellos ataviados de camisetas rojiblancas, bufandas, gorras, chullos.

Pero no solo fueron ellos. También un grupo de voluntarios oficiales de la FIFA alentó a Perú. También se pudo apreciar una banderola del Lokomotiv, equipo donde juega Jefferson Farfán.

Hinchas del Lokomotiv acudieron alentar a Jefferson Farfán (Foto: Daniel Apuy) Hinchas del Lokomotiv acudieron alentar a Jefferson Farfán (Foto: Daniel Apuy)

No hay duda que el Arena Khimki se pintó de rojo y blanco.