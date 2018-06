La Selección Peruana perdió ante Dinamarca en el debut en el Mundial Rusia 2018 y los principales medio el mundo, a pesar de la derrota, destacaron el fútbol que ofreció el equipo en Saransk. El prestigioso New York Times también dedicó espacio al partido con la pluma de nuestro director y enviado especial de Depor a la Copa del Mundo, Daniel Titinger .

"Había daneses, y no me refiero solo a los titulares y suplentes que salieron al campo. Había más. Quizá dos mil o tres mil, porque sí se oyó cierto alarido cuando Poulsen rompió una muralla que parecía impenetrable, en el minuto 59, y disparó a la red. Aunque más bulla hizo el silencio. El mismo silencio que se había oído luego del penal fallado por Christian Cueva, después de que el réferi gambiano, Bakari Gassama, cobrara como falta una jugada polémica gracias al VAR2" dice parte de la columna.

"Hay que culpar al viento para no responsabilizar a nadie. Guerrero, por ejemplo, no tuvo la culpa de no arrancar. Fue el viento —me repito— el que hizo volar por encima del arco el no-gol de Cueva y el que mandó a un costado el no-gol de Guerrero. El no-triunfo por culpa del viento" , se lee líneas abajo.

Daniel Titinger describe en la columna para New York Times , esa pelusilla blanca, parecida al algodón, que cae de los álamos y que cubre la ciudad. Y cierra con estas palabras:

"Aún quedan Francia y Australia. Esa podría ser una buena noticia. Pero toca dar la mala, que es obvia y sucedió —en horario ruso— anoche: perdió Perú. Perdimos. Malditos sean el viento de Saransk y su polvillo blanco porque no merecíamos perder".

Al final del encuentro, en su análisis tras la derrota, escribió: "El hincha se va del estadio cantando ¡cómo no te voy a querer! Perder duele, pero hemos vuelto a la Copa del Mundo. Nadie está feliz, solo sabemos, como peruanos, que hay cosas en esta vida que valen más que tres puntos: haber llegado a Rusia, por ejemplo. Ánimo, equipo!".

