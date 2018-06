Perú en Rusia 2018: Nolberto Solano habló sobre el penal fallado de Christian Cueva

Palabra autorizada. El traspié que sufrió ante Dinamarca aún duele en la interna de la Selección Peruana , pero no hay tiempo para lamentos. Es hora de curar las heridas porque, en cinco días, tenemos otro compromiso, el rival a vencer es Francia. Esa es la consigna y el mensaje de todos en la bicolor.

Es así que el duro momento que le tocó vivir a Christian Cueva , tras fallar el penal ante los daneses debe quedar en el olvido. "Simplemente, es un partido de fútbol, las cosas no se dieron. Hay que pasar la página. (Christian) es un gran jugador y lo va ratificar en su momento", comentó Nolberto Solano en conferencia de prensa.

Nolberto Solano resaltó la fortaleza del equipo peruano (Foto: Daniel Apuy) Nolberto Solano resaltó la fortaleza del equipo peruano (Foto: Daniel Apuy)

Ñol Solano que era dueño de la pelota parada en la Selección Peruana contó que alguna vez le pasó algo similar a lo de 'Aladino'. "A veces uno quiere asegurar, tira el cuerpo para atrás y la pelota se te eleva mucho. Alguna vez me pasó a mí. No debemos quedarnos con esa figura que perdimos por eso (no anotar el penal) porque Perú jugó bien. Hay que cambiar de chip rápido", añadió.



Christian Cueva tendrá su "revancha. Él es un chico fuerte, no has dado grandes alegrías y seguirá haciéndolo, tal como ocurrió con grandes jugadores que pasaron por lo mismo", indicó.

¿Guerrero titular?

Sobre la suplencia de Paolo Guerrero aseguró que no arrancó ante Dinamarca por una cuestión táctica y no por otro motivo, como se especuló. "Un resultado no puede desestabilizarnos. El grupo está fuerte, el gran exito de esta selección ha sido la fortaleza. Todos están bien y esperando su momento", finalizó.