La temprana eliminación de la Selección Peruana de Rusia 2018 aún duele. A pesar del buen fútbol que mostró Perú , ante Dinamarca y Francia, se tiene que ir a casa por carecer de lo más importante en un partido: el gol.

Pero no solo lo lamentan los peruanos sino también los hinchas de otras nacionalidades que se encuentran en Rusia. Depor realizó una pequeña encuesta para conocer su opinión.



"El fútbol es de goles. No solo vale hacer un buen juego. Perú jugó mejor que sus rivales, pero no anotó. Francia en la primera que tuvo, en el primer error que mostró Perú marcó", nos dijo un colombiano.



Pero, mejor, dale clic al video para que te ganes con las respuestas de los hinchas.



La Selección Peruana volverá a entrenar, este domingo, en el estadio Khimki. Luego, almorzará y se trasladará a Sochi, donde jugará su último partido del grupo C de la Copa del Mundo. La idea de los jugadores es despedirse con una victoria de Rusia 2018 para regalarle un triunfo a todos los hinchas que acompañaron a la bicolor en el Mundial.

TODO SOBRE EL CASO DE JEFFERSON FARFÁN

Jefferson Farfán abandonó la práctica de la bicolor en ambulancia

Jefferson Farfán en Rusia 2018: ¿qué se sabe del estado de salud de la 'Foquita'?

Paolo Guerrero manda un conmovedor mensaje de aliento a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán: el informe médico sobre el estado de salud del delantero de la Selección Peruana