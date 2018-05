Perú en Rusia 2018: ¿cuándo fue el primer triunfo de la Selección Peruana?

Cada quien tiene su propia reacción ante un triunfo de la Selección Peruana . Algunos sonríen, otros superar el límite de la euforia con celebraciones más allá de lo normal, hay quienes lloran y también los que lo toman como algo normal. Ahora, ¿imaginas haber visto la primera victoria en la historia de la bicolor? El 13 de noviembre de 1927 fue la fecha en donde por primera vez gritamos en nuestro país "¡ganamos!".

Del infierno al cielo

Las pequeñas gradas de madera del antiguo Estadio Nacional ya habían superado el aforo permitido, pero qué importa. Los futbolistas de la bicolor, con camisetas a rayas blancas y rojas, muy lejos aún de vestir el diseño con la franja actual, se abrazaban en la cancha, quizás sin saber cómo celebrar nuestro primer triunfo. En las calles de Lima ya corría la noticia boca a boca: Perú había ganado un partido de Copa América, era una tarde histórica.

Luego de hasta proponer cambiar la sede a Montevideo, la Selección Peruana debutó oficialmente en la Copa América de 1927. Perdió 4-0 ante Uruguay en el primer partido, el 1 de noviembre, en el Estadio Nacional. El poderoso equipo celeste era mucho lote para el novel conjunto local. Perú volvería a salir a la cancha doce días después.



La Selección Peruana y Bolivia se verían las caras en un partido a vida o muerte, quizás conscientes de que igual no preocuparían a argentinos ni uruguayos en la lucha por el título. Nuestro once futbolistas titulares salían a la cancha portando la bandera visitante, ante la algarabía del público, que había copado hasta la zona de prensa.

El once de la Selección Peruana que participó en la Copa América 1927. (USI) El once de la Selección Peruana que participó en la Copa América 1927. (USI)

Nuestro (peleado) triunfo

A las 3:47 de aquella tarde del 13 de noviembre de 1927, ambas escuadras dieron inicio al partido. Bolivia dio el 'kick off' y también no solo uno, sino dos golpes: A los 13 minutos, iba ganando 2-0 con doblete de Bustamante en tan solo 60 segundos. La Selección Peruana , desde sus inicios, era fiel a su historia: si no sufrimos, no vale.

Ya muchos habían tirado la toalla hasta que sucedió el primer momento para el recuerdo. Demetrio Neyra, atacante de Alianza Lima, anotaba el primer gol en la historia de una Selección Peruana . 'Cuatro Pulmones' recibió un magnífico pase de Saldarriaga, burló a dos defensas y batió el arco boliviano a los 31 minutos. El público ovacionó a rabiar.



Luego, vendría el estallido general. En tan solo tres minutos, Perú volteó el partido de una manera espectacular, con goles de Jorge Koochoi y Alberto Montellanos, ambos también futbolistas de Alianza Lima. El segundo tiempo se aguantó con todo, hasta que sonó el pitazo final: habia ganado la Selección Peruana por primera vez en su historia.



Son 27 los días que nos separan del debut peruano en Rusia 2018. El sábado 16 de junio a las 11:00 de la mañana ante Dinamarca, muchos hinchas verán por primera vez a la bicolor en un Mundial. Quizás, la emoción sea igual o mayor a esa hinchada que celebró el primer triunfo de la Selección Peruana hace 90 años.

Los capitanes de Perú y Bolivia junto al árbitro Nay Foino, quien tuvo como jueces de línea a dos futbolistas de la Selección de Argentina: Segundo Luna y Juan Evaristo. (La Crónica) Los capitanes de Perú y Bolivia junto al árbitro Nay Foino, quien tuvo como jueces de línea a dos futbolistas de la Selección de Argentina: Segundo Luna y Juan Evaristo. (La Crónica)

La Ficha Perú 3-2 Bolivia Copa América, 13.11.1927 Perú Jorge Pardón; Antonio Maquilón, Carlos Moscoso ©; Esteban Dañino, Alfonso Saldarriaga, Santiago Ulloa; Jorge Koochoi, Demetrio Neyra, Segundo Aranda, Alberto Montellanos y José Lavalle. DT: Pedro Olivieri. Bolivia Jesús Bermúdez; Diógenes Lara, Casiano Chavarría; Jorge Valderrama, Armando Rengel ©, Rafael Méndez; Mario Alborta, José Toro, Jorge Soto, José Bustamante, Luis Malpartida. DT: Jorge Valderrama. Goles Neyra (31’), Koochoi (41’), Montellanos (43’)( PER ); Bustamante (13’ y 14’)( BOL ) Árbitro Consolato Nay Foino ( ARG ) Estadio Nacional – Lima ( PER ) Asistencia 9,689 espectadores Recaudación Lp. 3.032.8.50

En la Videna se puede encontrar una réplica de la primera camiseta peruana. (Fernando Sangama En la Videna se puede encontrar una réplica de la primera camiseta peruana. (Fernando Sangama

