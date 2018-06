Perú en Rusia 2018: Selección de Francia llegó a Moscú

No, no están persiguiendo a la Selección Peruana en Rusia 2018 . La Selección de Francia , rival de la blanquirroja en el Grupo C, llegó justo después de la delegación nacional al aeropuerto internacional de Moscú.

A diferencia de Perú , que se hospedará en el Sheraton Moscow Sheremetyevo y entrenará en el Arena Khimki , región de la capital rusa, la Selección de Francia concentrará en el Hilton Garden Inn Moscow New Riga.

Los entrenamientos del 'Gallito', que arrancarán recién mañana por la mañana (hoy tendrán libre tras su vuelo desde Lyon) serán en el Estadio Glebovets de la región de Istra. Una vez que arribaron, algunos de los seleccionados autografiaron camisetas.

La última prueba de Francia antes de aventurarse a Rusia 2018 fue el empate (1-1) ante Estados Unidos. El tanto de los galos lo anotó Kylian Mbappé, tras asistencia del defensor Benjamin Pavard. Julian Green anotó el gol de los norteamericanos.

La Selección de Francia y la Selección de Perú se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo C, el miércoles 20 de junio (10:00 am.) en el Ekaterimburgo Arena, ubicado en la ciudad rusa con el mismo nombre.

