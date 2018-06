Perú en Rusia 2018: Sergio Peña dejó la concentración bicolor entre aplausos de los hinchas [VIDEO]

Sergio Peña se quedó sin Mundial pero sacó fuerzas del duro golpe para declarar a la prensa, en el preciso momento en el que abandonaba la concentración de la Selección Peruana . El volante se fue aplaudido por los hinchas.

"A levantarme y a seguir con esto, esto es fútbol es parte de nuestro trabajo, es duro pero me toca seguir esforzándome. Me siento triste porque me toca irme, pero la verdad me siento parte del grupo y ahora soy un hincha más", dijo el jugador del Granada de España.

"Es un momento muy duro para mí, jugar un Mundial es algo que todos queremos pero me voy contento por los compañeros y me voy tranquilo", añadió el jugador quien tras el partido recibió la noticia.

Sergio Peña no quiso revelar la conversación que sostuvo con Ricardo Gareca pero dijo que entiende muy bien el trabajo del entrenador. "Lo que el 'profe' me dijo es interno. Es entrenador, tiene sus motivos. Es parte de su trabajo pero estoy agradecido con él", dijo en América TV.

El jugador contó que recibió apoyo de todos sus compañeros y que seguirá luchando para tener la oportunidad de jugar un Mundial con la bicolor . Los hinchas peruanos que se encontraban en el hotel de la Selección Peruana lo despidieron con aplausos.

