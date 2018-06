La Selección Peruana se enfrentará a Francia en partido clave por el Mundial Rusia 2018 . El duelo se disputará este jueves, a las 10 de la mañana (hora peruana) en el estadio Ekaterimburgo Arena, ubicado en la ciudad del mismo nombre.

El equipo bicolor trabajó en la madrugada de nuestro país y se prepara para este importante partido, luego de caer por 1-0 ante Dinamarca en el debut. Hablan del duelo los jugadores

Perú, Francia, Dinamarca y Australia en Rusia 2018: las curiosidades en sus entrenamientos [Día 9]



"Estamos dolidos por no haber regalado el triunfo a los hinchas, esperamos ante Francia tener el mismo apoyo de los hinchas", dijo Miguel Trauco.

"Aquí en Rusia 2018 están las mejores selecciones del mundo y nosotros tenemos para jugar de igual a igual a cualquier selección. Tenemos que salir con esa mentalidad", afirmó Raúl Ruidíaz.

"Tenemos que ganar a Francia sino, no sabemos lo que puede pasar. No queda de otra pero tenemos que ser inteligentes y bien atentos y preparados. Todos estamos parejos si ganamos a Francia no sería sorpresa", dijo Miguel Trauco.

"Nosotros siempre somos ofensivos, buscamos el arco rival. Tenemos que hacer un partido inteligente ante Francia y concretar las situaciones de gol", puntualizó Raúl Ruidíaz.

La Selección Peruana realizó su segundo entrenamiento de cara al duelo ante Francia. (Video: Mauricio Motta / Video: Daniel Apuy)

