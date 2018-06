La Selección Peruana continúa su preparación para Rusia 2018. Este martes (1:30 am. de Perú y 9:30 am. de Moscú) arranca su tercer entrenamiento con miras al debut del sábado (11:00 am. hora peruana) ante la Selección de Dinamarca.

Sigue en vivo el entrenamiento de la Selección Peruana: