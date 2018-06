Estamos acostumbrados a ver a Ricardo Gareca con el rostro serio, en conferencias de prensa antes o después de un partido. Salvo contadas ocasiones, el técnico de la Selección Peruana no suele mostrarse sonriendo por mucho tiempo. Ni siquiera cuando agradece a los hinchas por el apoyo recibido en el Mundial .



Sin embargo, en Rusia hubo una excepción. El entrenador argentino se encontró con una pequeña hincha de Perú . Luego de firmarle la camiseta blanquirroja , compartió algunas palabras con ella, mostrando una faceta suya poco conocida de forma pública.

La niña, quien se mostró sumamente emocionada y agradecida, es el reflejo de la mayoría de hinchas peruanos. No en vano al llegar a Sochi, para el último partido ante Australia, Ricardo Gareca fue recibido al ritmo de "no se va, Gareca no se va".

► La emotiva arenga de los hinchas peruanos a Gareca.

La Selección Peruana tendrá su último encuentro mundialista el martes (9:00 am. hora peruana) ante los 'Socceroos'. Aunque ya no pelea por avanzar de fase, sí lo hace por retirarse de Rusia 2018 con un triunfo y al menos un gol. Veremos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR