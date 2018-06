Australia se juega su clasificación a octavos ante la Selección Peruana . O sea, no es un partido por el honor, como sí podría ser para la bicolor, que buscará su primer gol y triunfo en Rusia 2018 , pese a ya estar eliminada.

Por eso, porque hay mucho en juego, la prensa de Australia se puso las pilas y realizó un análisis o "una guía", como la denominaron, para conocer mejor al equipo de Ricardo Gareca . El portal News fue el autor de la nota que, con sentido del humor, intenta presentarnos detalladamente a sus hinchas. Acá la traducción de lo que escribieron:

¿Quién es la estrella?

"El capitán es un muchacho llamado Paolo Guerrero. es posible que hayan oído de él. Juega en Flamengo y estuvo algunos años en el Bayern de Múnich. Tuvo que superar un dopaje para jugar el mundial. Dio positivo en prueba de cocaína, pero mantuvo su inocencia y culpó a una taza de té. También es el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Peruana ".



¿Otro famoso/semi famoso en el equipo?

"La mayoría de los jugadores de Perú juegan en México o América del Sur, por lo que serán desconocidos para casi todos. El volante André Carrillo fue cedido al Watford, pero atraerá la atención de nuevos pretendientes tras sus actuaciones en el Mundial. Jefferson Farfán es un veterano del fútbol europeo, pero estará fuera tras quedar inconsciente en un entrenamiento".

► Paolo Guerrero quiere darle un fuerte abrazo al australiano Mile Jedinak.



¿Su mejor jugador histórico?

"Siempre es molesto ser comparado con uno de los mejores de todos los tiempos, pero Teófilo Cubillas parece estar de acuerdo con ser llamado "el Pelé peruano". Posiblemente porque el mismo Pelé lo aprobó: "Tengo un sucesor y su nombre es Teófilo Cubillas". Cubillas hizo cinco goles en los Mundiales de 1970 y 1978, nada mal para un mediocampista".

¿Quién es el entrenador?

"Sí, Ricardo Gareca puede ser bastante parecido con el líder de Aerosmith, Steven Tyler, pero es una figura del fútbol que nunca ha cantado Walk This Way frente a público (hasta donde sabemos). El argentino, en 1985, marcó un gol que dejó a la Selección Peruana fuera del Mundial. A pesar de eso, Perú parece amarlo y quiere renovarle aunque hasta ahora no ha logrado marcar un gol o registrar un punto en Rusia 2018 ".

Ricardo Gareca fue comparado con Steven Tyler. (Captura News) Ricardo Gareca fue comparado con Steven Tyler. (Captura News)

¿Cuál es su juego?

" Perú ha tenido mala suerte hasta ahora en este Mundial. Debió vencer a Dinamarca y pudo robarle algo a Francia. La Selección Peruana es un equipo completo, técnicamente experto, con jugadores hábiles que disfrutan de pases rápidos y el intercambio de posiciones. Pueden sorprender con un ritmo aterrador, André Carrillo, Luis Advíncula y su goleador en Paolo Guerrero liderando la línea. Hay mucho de qué tener cuidado.

► El posible 11 de Perú ante Australia.

¿Cómo exponer sus debilidades?

"A veces parecen tener demasiada confianza en sus habilidades. Bajo presión, se demoran demasiado con la pelota. Si bien solo han recibido un gol en sus derrotas contra Dinamarca y Francia, existe la sospecha de que su defensa es susceptible de contragolpe y balones cruzados. El poder de Mathew Leckie, Tomi Juric y, posiblemente, Tim Cahill podría ser vital".

¿Por qué se le conoce a Perú?

La ciudad inca perdida de Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo moderno y es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

¿Quiénes son sus fans más famosos?

¿Es muy fácil decir Paddington Bear? La autora Isabelle Allende es la escritora de habla hispana más vendida de todos los tiempos. Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Para los aficionados al fútbol, el peruano más famoso es Nolberto Solano, ahora asistente técnico de Perú .

Banderazo en Sochi. (Getty Images/Instagram)

¿Qué decirle a la Selección Peruana?

"Es una pena que hayas quedado fuera del Mundial, ya que tus fanáticos han sido los más ruidosos, apasionados y divertidos de todos los seguidores en Rusia 2018 . Realmente espero verte de nuevo en Qatar 2022".



¿Qué no decirle a la Selección Peruana?

"Paolo, ¿te interesaría una taza de té?"

Ojo, todas las respuestas han sido traducidas del inglés, tal como fueron publicadas en el portal australiano News. Toca demostrarles este martes (9am. hora peruana) que tienen razón: las derrotas tuvieron una cuota de mala suerte, pero contra ellos estamos dispuestos a enmendar la situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR