Rusia se caracteriza por ser un país frío. Sochi no. Se ubica al lado del Mar Negro y, al ser la ciudad más cálida, es el lugar favorito de muchos para veranear y descansar. La Selección Peruana , sin embargo, no está ahí para hacer turismo, sino para despedirse del Mundial con la cabeza en alto.



Sin triunfos ni goles, y ya eliminada de Rusia 2018, la bicolor enfrentará el martes a Australia (9am. hora peruana). La idea es no solo hacer su primer gol del torneo, sino además conseguir un triunfo. Y la cuenta regresiva ya empezó: el equipo ya está en Sochi.

Tras dos horas y media de viaje, los dirigidos por Ricardo Gareca llegaron al lujoso hotel cinco estrellas Radison Blu, ubicado en Ádler, a 25 km. del centro de Sochi, y a solo 10 minutos en auto del Estadio Olímpico Fisht, donde se jugará el Perú vs. Australia.



Cerca de 50 hinchas recibieron a la Selección Peruana y le pidieron al 'Tigre', por medio de una arenga, que no se vaya de la Selección Peruana . Si bien ningún jugador se acercó para firmar autógrafos o tomarse un selfie, la mayoría saludó a sus fanáticos.



Ojo, en Sochi el deporte es sumamente importante. En especial el tenis: la escuela de la ciudad fue origen de grandes figuras, entre ellas María Sharápoca y Yevgueni Káfelnikov.

Así fue la llegada de la Selección Peruana:

La Selección Peruana ya está en Sochi. (Mauricio Motta)

