La Selección Peruana jugó su primer partido en Rusia 2018 ante Dinamarca, pero no tuvo el debut que todos esperábamos. La bicolor hizo un buen partido y debe prepararse para enfrentar a Francia. Acá cinco conclusiones que dejó el debut peruano.

1. Hay equipo. Si bien Dinamarca ganó y lo hizo bien (aprovechó una de las pocas claras que tuvo), la Selección Peruana tuvo 58 % de la posesión de la pelota, 85 % de precisión de pases (los daneses, 82%), generó 18 ataques, ocho más que su rival, y recuperó 42 balones, mientras que la ‘Dinamita’, solo 10. Perú no ganó, demostró que va a luchar todos los partidos y que puede competir de igual a igual contra cualquiera.



2. A Francia hay que ganarle. La Selección Francesa jugó más temprano contra Australia y, si bien se quedó con los tres puntos, no es el ‘cuco’ que muchos esperaban. Tiene jerarquía y grandes nombres, pero como equipo le cuesta. Perú, con lo mostrado ante Dinamarca, demostró que l puede hacer el pare.

3. ¿Paolo Guerrero desde el arranque? Nuestro goleador entró y la potencia ofensiva de la bicolor creció. Claro, lo hizo luego del gol danés, por lo que la cancha se inclinó hacia el aldo de Perú. Pero su presencia pesa y da alternativas en ataque. Ricardo Gareca tendrá que evaluar si lo pone desde el arranque ante Francia.

4. A levantarse, ‘Cuevita’. No fue el mejor partido de Christian Cueva. No solo fue el penal fallado, sino su falta de acierto en los pases y sus decisiones. Pero no es para olvidar todo lo que ‘Aladino’ puede dar. Sabemos que cuando está ‘enchufado’ puede ser determinante. Así queremos verlo.

5. Equipo atrevido. André Carrillo fue el más desequilibrante. Encaró, amagó, decidió mejor que en otros partidos. Jefferson Farfán chocó contra los grandotes daneses y nunca arrugó. Perú siempre fue al frente. La actitud, sobre todo en estos momentos complicados, será determinante en lo que se viene.

