Perú vs. Dinamarca: Christian Cueva salió llorando y fue consolado por sus compañeros [FOTOS]

Tras fallar un penal a poco del entretiempo del Perú vs. Dinamarca , Christian Cueva no contuvo el llanto. Por frustración, el volante de la Selección Peruana dejó la cancha entre lágrimas. Sin embargo, no estuvo solo. Todos sus compañeros, titulares y suplentes, lo consolaron y le dieron su apoyo mientras salía de la cancha.

A los 44 del primer tiempo, con el marcador aún cerrado, el danés Yussuf Poulsen trabó a Christian Cueva y el árbitro Bakary Gassama, tras consultar con el VAR, decidió cobrar el penal a favor del equipo de Ricardo Gareca.

El encargado de ejecutarlo fue Cuevita. Pero la suerte (o la puntería) no estuvo de su lado, y la falló , mandando el balón muy por encima del travesaño. Así, el volante desperdició una chance clara de poner a la Selección Peruana delante en el marcador.

Antes de retirarse a los vestuarios, en el entretiempo, todos los jugadores de la bicolor lo rodearon para darle su apoyo. Y no solo quienes estaban en la cancha, sino incluso algunos que esperan desde la banca tener algunos minutos, como Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Andy Polo y Aldo Corzo.

La Selección Peruana empata 0-0 con Dinamarca en su primer partido por Rusia 2018 . Horas más temprano, sus otros dos rivales del Grupo C inauguaron la jornada mundialista: Francia ganó 2-1 a Australia. Esto recién empieza.

