¡Tiembla, el 'Tigrillo'! El 'Cuy Yimesku' tiene la fija para el debut de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018 , ante Dinamarca en Saransk. Si piensas apostar, no puedes dejar de ver este video.

El 'Nostradamus del Fútbol' no dudó en ningún momento en predecir al vencedor. Está completamente seguro que habrá fiesta, aunque, para esta nota, no quiso precisar en qué país. Dale play y tendrás la respuesta.

La Selección Peruana tendrá una cita con la historia. La bicolor volverá a jugar una Copa del Mundo después de 36 años. El partido contra los daneses marcará la realización de ese sueño para felicidad de los hinchas.

El Perú vs. Dinamarca no es el único duelo. Durante todo el Mundial Rusia 2018 , el famoso roedor, que no acierta ni la hora, estará lanzando sus predicciones en los encuentros más interesantes.

