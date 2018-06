Perú vs. Suecia: hinchas de la bicolor toman las calles de Gotemburgo [VIDEO]

No hay ciudad en el mundo en la que no salga un peruano, o cientos de ellos, decidido a alentar a todo pulmón a la Selección Peruana . Gotemburgo, donde Perú enfrentará a Suecia, no es la excepción.

Los hinchas de la bicolor tomaron las calles de la ciudad desde tempranas horas, a la espera del partido que se jugará a las 12.15 p.m. (hora peruana).

Perú vs. Suecia: la bicolor tendrá su último ensayo en Gotemburgo previo a Rusia 2018



Desde distintas ciudades de Europa viajaron los peruanos para pintar de rojo y blanco el estadio Ullevi, escenario del último examen de la Selección Peruana rumbo al Mundial Rusia 2018.

Los peruanos llegaron para alentar y también para aprovechar el duelo y ganarse un dinerito. En los alrededores del estadio ya se ve a los compatriotas vendiendo recuerdos, camisetas, posters y banderas de la bicolor.

Puedes ver más de los hinchas de la Selección Peruana por las calles de Gotemnburgo en este enlace en vivo realizado por nuestro enviado especial, André Pareja.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor)

NO DEJES DE VER EL PRONÓSTICO DEL CUY

El cuy Yimesku dio su predicción para el Perú vs. Suecia. (USI)

LEE TAMBIÉN