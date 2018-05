Renato Tapia sobre la lista final: "Aquí compites con amigos, casi hermanos" 

Son 24 jugadores los que integran la lista preliminar, pero solo 23 los que irán al Mundial Rusia 2018. A pesar de que solo uno quedará fuera de los planes de Ricardo Gareca, en la Selección Peruan a "nadie se siente seguro", así lo comentó Renato Tapia .

"La competencia es dura pero es sana, compites no solo con jugadores, sino con amigos, casi hermanos. Es bonito pero lastimosamente uno se va a quedar afuera, nadie se siente seguro", declaró a Movistar Deportes.



► Las verdaderas razones: Paolo Guerrero explicó su resentimiento con la FPF

Sobre su momento personal, Tapia agregó: "Fue un año mejor que los anteriores, he tenido más continuidad aunque me hubiese encantado jugar mucho más. Ahora a darle vuelta a la página y enfocarme en la selección. Físicamente me siento bien, ahora estoy reforzando todo lo que necesito".

Sobre el caso de Paolo Guerrero, aseguró: ""Nos hablan como si nosotros pudiésemos tomar decisiones, lo único que podemos hacer es estar con Paolo, mandarle nuestras fuerzas pero no podemos hacer más nada. Queremos que la gente esté tranquila porque en la Selección Peruana somos un grupo muy fuerte y estamos listos para todo".

"Paolo es un jugador fundamental para nuestro juego, pero tenemos un muy buen grupo que puede hacer las cosas muy bien", finalizó Renato Tapia .

► Perú en Rusia 2018: ¿cuántos partidos jugaron con Gareca los futbolistas de la lista provisional?

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR