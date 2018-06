Rusia 2018 | Giroud sobre hinchas de Perú: "Nunca escuché un himno tan alto"

La Selección Peruana quedó sin chances de clasificar a octavos de final de Rusia 2018 , pero impresionó tanto por su juego como por el aliento de sus hinchas. Luego de la victoria de Francia en Ekaterimburgo, dos referentes del los Blues alabaron el aliento de la barra peruana.



"Básicamente fuimos visitantes", dijo el delantero francés Olivier Giroud a ESPN en la zona mixta del estadio de Ekaterimburgo. "Es la primera vez que escucho un Himno Nacional tan alto y con tanta gente cantándolo. Fue un gran momento para Perú".



No fue el único del equipo francés que se rindió ante la barra de su rival del Grupo C. "Le agradezco a los hinchas del Perú ", comentó el arquero y capitán francés Hugo Lloris al mismo medio. "Hicieron que el ambiente fuera increíble. Así que gracias a ellos".



Francia ya clasificó a octavos de final de Rusia 2018 y basta aún definir si Dinamarca o Australia lo acompañará. La Selección Peruana se despide del Mundial este martes a las 9 a.m. ante los australianos. El partido se jugará en el El Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

Hugo Lloris disputa en Rusia 2018 su tercer mundial. (ESPN)