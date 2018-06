El titular de esta nota no es propio. Nació en la mente (y en el corazón) de Laurent Marchal, un operador turístico francés que vive hace muchos años en Perú . Este viernes en la mañana, lo escribió en su cuenta de Facebook acompañado la traducción de un artículo del diario La Voix Du Nord que dice: "Los hinchas peruanos regalaron una lección de vida y de alegría durante el partido, pero también en las 24 horas antes el encuentro. Ekaterimburgo se recordará de su estancia. Y nosotros de ellos". La nota continúa con más palabras que emocionan.



La Selección Peruana perdió este jueves 1-0 ante Francia y quedó sin chances de clasificar a octavos de final de Rusia 2018 . Sin embargo, el encuentro se jugó con tribunas teñidas de rojo y blanco, llena de hinchas que que en el calentamiento cantaron a viva voz Contigo Perú del Zambo Cavero, y que entonaron el Himno Nacional al borde del llanto.



"Básicamente fuimos visitantes", dijo el delantero francés Olivier Giroud a ESPN en la zona mixta del estadio de Ekaterimburgo. "Es la primera vez que escucho un Himno Nacional tan alto y con tanta gente cantándolo. Fue un gran momento para Perú ".



No fue el único del equipo francés que se rindió ante la barra de su rival del Grupo C. "Le agradezco a los hinchas del Perú ", comentó el arquero y capitán francés Hugo Lloris al mismo medio. "Hicieron que el ambiente fuera increíble. Así que gracias a ellos".

Olivier Giroud sorprendido por el aliento de la hinchada a la Selección Peruana. (ESPN)

Según el diario L'Equipe , 25 mil de los 36 mil asiento del estadio fueron ocupados por peruanos, una observación conservadora. “Toda la noche, el público de Perú empujó a su equipo sin reservas, ciegamente, su voz rota y su brazo levantado, ayudado por bocinas estridentes. No era el Estadio Central de Ekaterimburgo, era el Estadio Nacional de Lima".



Un informe de la FIFA indica que hubo 43,583 peruanos que compraron boletos para los tres encuentros del equipo en el Mundial. Es el octavo país que más entradas adquirió. Además, según Superintendencia Nacional de Migraciones, hay al menos 7 mil hinchas más que llegaron a Rusia sin boleto.



Antes del inicio de las Eliminatorias Rusia 2018 era común escuchar a hinchas en el Perú acusando que, debido al alto precio de las entradas, a los partido de la Selección iba gente "que no es el fútbol" y que Lima era una plaza amable para los equipo visitantes. En la lejana Rusia, los hinchas que han acompañado al equipo de Ricardo Gareca han enterrado ese estigma. No hubo necesidad de atacar ni insultar al rival: bastó con alentar al equipo y dejar la garganta en la tribuna.



En las próximas Eliminatorias, Perú no solo se jugará para lograr la clasificación a Qatar 2022. La barra también tendrá que que defender este título mundial honorífico que se ganó en las tribunas de los estadios de Rusia 2018 .

Ningún jugador de la Selección Peruana se sintió solo en Rusia 2018. Desde la tribuna solo bajó aliento. (AFP)

Tribunas rojo y blanco, el sello en los dos partidos que jugó Perú en Rusia 2018. (AFP)