Selección de Dinamarca: jugador danés irá preso por violencia a una mujer

La Selección de Dinamarca está a cuatro días de debutar en Rusia 2018 enfrentando a la Selección Peruana , pero no todo es felicidad. Uno de sus exintegrantes, Nicki Bille Nielsen , fue condenado a un mes de prisión por violencia a una mujer.

Según Monaco-Matin, el actual jugador del Panionos griego, y ex Villarreal y Rayo Vallecano, fue detenido el jueves pasado tras agredir a una mujer que trató de intervenir mientras estrangulaba a su novia.



El mismo medio contó que la policía le incautó casi un gramo de cocaína, además de su celular, donde se encontró fotos de mujeres con moretones, así como imágenes con contenido sexual en la vía pública.



Aunque fue liberado tras pasar una noche en celda, finalmente Nicki Bille Nielsen fue condenado a una pena de un mes de cárcel y una multa de 883 dólares, por desacato y violencia. Además tendrá que pagar una indemnización de 3,531 dólares a la víctima.

Nicki Bille Nielsen le hizo un gol a Malta en las Eliminatorias a Brasil 2014. (Getty Images) Nicki Bille le hizo un gol a Malta en las Eliminatorias a Brasil 2014. (Getty Images) Getty Images

"No puedo imaginar haberme comportado así, pero no cuestiono las declaraciones de la víctima. Estoy listo para compensarla ", dijo según AFP. Su agente, Nicola Juric, también se refirió al tema. "No sé nada ahora mismo. Si eso es cierto, tomaré distancia. De lo contrario, no tengo más comentarios", aseguró a BT.

No es la primera vez que el delantero es detenido. Hace cuatro años, cumplió 60 días de prisión condicional, así como 80 horas de trabajo comunitario, por un altercado con la policía de Copenhague, en su país natal.

Nicki Bille Nielsen vistió la camiseta de la Selección de Dinamarca no solo en categorías menores, sino también en la mayor. Jugó tres partidos en 2013: un amistoso ante Polonia y dos oficiales en las Eliminatorias a Brasil 2014, ante Armenia y Malta, rival al que le anotó.

