Selección de Francia: "¿Kylian Mbappé? no me sorprende su rendimiento", dijo ex futbolista del 'Gallito'

Con tan solo 19 años, Kylian Mbappé tiene el peso de llevar la mítica '10' en la Selección de Francia en Rusia 2018 . Esa misma camiseta que Zinedine Zidane y Michael Platini alguna vez también utilizaron.

Su rendimiento, hasta el momento, es crucial: apareció cuando las 'papas quemaban' en la Copa del Mundo y anotó en los triunfos de Les Bleus ante Perú (1-0) y Argentina (4-3). En este último encuentro, marcó un doblete.

Por eso, Kylian Mbappé es uno de los 'engreídos' de la prensa y ex leyendas de la Selección de Francia . "(Un comentario sobre el delantero) No me sorprende su rendimiento, lo ha demostrado desde que estaba en Mónaco y él conoce exactamente cuáles son sus cualidades", dijo Lilian Thuram , ex defensor del 'Gallito'.

"Cuando un jugador es extremadamente rápido y el equipo contrario le da espacio, inevitablemente se está divirtiendo. Eso es ser un gran jugador: disfrutar espacios y ser eficiente", agregó Thuram, que tiene el récord de más partidos (142) con Francia .

"Mientras que los jóvenes atacantes a menudo se buscan entre sí, el conoce sus cualidades. Él es joven, y cuanto más joven, cuanto más alto es el oponente, más placer tienen de enfrentarlos", sentenció la ex leyenda de Les Bleus .

