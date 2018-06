Selección de Francia: "No me importa si son bajos, rápidos o técnicos. Los tengo bien estudiados"

La Selección Peruana , a pesar de caer en su debut en Rusia 2018 , dejó una buena imagen en la Copa del Mundo . La derrota 1-0 ante Dinamarca dejó muchos elogios para la blanquirroja. Sin embargo, no todos se unieron a los buenos comentarios.

Benjamin Pavard , lateral derecho francés que arrancó ante Australia, comentó que llas bondades de los futbolistas de la Selección Peruana los tiene sin cuidado, ya que él también ha hecho su trabajo: 'estudiarnos' a la perfección.

"Que (los peruanos) son grandes, pequeños, rápidos, técnicos... No me importa, no le presto atención a eso. Los estudié, sé cómo van a jugar, conozco sus gestos técnicos. Estoy listo", exclamó el defensor del 'Gallito'.

¿Exceso de confianza por parte de Pavard o realmente cree que nos tiene totalmente 'escaneados'? El carrilero diestro, que reemplazó a Djibril Sidibé (no entrenó la última semana por una lesión en la rodilla), tendría un duelo con Edison Flores y Miguel Trauco por su sector.

🗣🎙"Que mon vis-à-vis soit grand, petit, rapide, technique... Moi je m'en fous, je fais pas attention à ça. Je l'ai étudié, je sais comment il va jouer, je connais ses gestes techniques. Je suis prêt". @BenPavard28 , irréprochable et fier de l'être. #CM2018 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KaQOs993CJ — Adrien Gingold, FIFA (@fifaworldcupfra) 18 de junio de 2018

El duelo entre la Selección Peruana y Francia será el jueves 21, en el Ekaterimburgo Arena . Mientras la blanquirroja cayó en su presentación, les Bleus están en la cima del Grupo C, tras vencer 2-1 a Australia en su arranque mundialista.

