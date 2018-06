El técnico de Francia , Didier Deschamps, restó importancia inexperiencia del equipo 'Bleu', con una media de edad de 26 años, la segunda más baja de Rusia 2018 , y aseguró que sus futbolistas "juegan en los mejores clubes y están acostumbrados a las grandes competiciones".

Francia es la segunda selección de las 32 que compiten en el Mundial con la media de edad más baja, empatada con Inglaterra y sólo por detrás de Nigeria, con 25,9 años.

"Que mis jugadores sean jóvenes no es un riesgo, para nada; están preparados. Hay 14 de los 23 que nunca han disputado una gran competición, pero si los he elegido es porque creo que están preparados. No es adoptar ningún riesgo; todos tienen la calidad de sobra para hacerlo bien", dijo Deschamps, un día antes de su debut en el Mundial contra Australia.

"Son futbolistas que juegan en los mejores clubes y que están acostumbrados a las grandes competiciones. Jóvenes o menos jóvenes, eso es lo de menos: yo me intereso por el grupo, no por su edad. Están habituados a rendir al máximo nivel", explicó el preparador galo.

Didier Deschamps no dio pistas ni quiso dar nombres, pero reveló que ya había elegido a su once inicial para el encuentro frente a los 'Socceroos' en el Kazán Arena (5:00 am./hora peruana)



"He elegido el equipo que, creo, es el mejor para Francia, apostando por la energía colectiva y la calidad individual, buscando siempre crearle dificultades al rival", indicó. / EFE

