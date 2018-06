La Selección Peruana ya está fuera de Rusia 2018, y Argentina sufre para clasificar a la siguiente fase. Sin ser ajeno a esto, un periodista chileno le preguntó días atrás a Arturo Vidal qué opinaba de las burlas de algunos hinchas peruanos y argentinos.



"Alegría, porque ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen, entonces eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, aunque sean peruanos, argentinos, me siguen en todo momento", dijo el volante del Bayern Múnich a 24 Deportes.

El polémico futbolista respondió también al momento que viven tanto la Selección Peruana como la de Argentina . "Ahí está, cuando uno se burla, después tiene que demostrar en la cancha que es superior. Pero bueno, así es el fútbol, las selecciones más chicas han ido creciendo y esto está dando una señal de que el fútbol está cambiando", aseguró.

Además, un reportero le consultó cuál era su postura respecto a quiénes decían que Argentina pasaba un mal rato por no tener un Arturo Vidal . " Arturo Vidal hay uno solo en el mundo y es chileno", finalizó, entre risas.

