Sacó a Yoshimar Yotun de la banda para convertirlo en ese volante con pase gol. Le pidió a Jefferson Farfán no pegarse tanto a la banda para que sea ese mediapunta con desequilibrio en los últimos metros de la cancha. Y así, a lo largo de su proceso, Ricardo Gareca ha evaluado a varios de sus futbolistas en posiciones distintas. Y, esta vez, le tocó a Anderson Santamaría .

El actual defensor de Puebla reveló que Ricardo Gareca lo ha utilizado como delantero durante los entrenamientos que realiza con la Selección Peruana en la Videna. Y es que la ‘Muralla’ conoce bien esa posición. Lo demostró en su paso por León de Huánuco (2015), en donde marcó 11 tantos.

“Desde ayer vengo trabajando en esa posición, creo que por la necesidad que no tenemos delantero. El profesor me dijo que me veía virtudes ahí. Si se da la oportunidad, por la Selección juego hasta de arquero”, confesó Anderson Santamaría .

A la espera de que el TAS falle a favor de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca maneja otras opciones en ataque. Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz no desentonaron en la gira por Estados Unidos. Al igual que Anderson Santamaría como pareja de central de Christian Ramos, ante la lesión de Alberto Rodríguez.

“Esperemos que Paolo Guerrero pueda salir de esta caso ya, para tenerlo con nosotros. Es un jugador que nos aporta muchísimo dentro y fuera del campo, con la experiencia que él tiene. Estamos ansiosos por tenerlo”, agregó Santamaría .

