Hace una semana, la Selección Peruana le dedicó a Dinamarca un emotivo video en el que explicaba la realidad del país y le adelantaba a qué tipo de rival iba a enfrentar en la primera fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018.



Han pasado unos días y el equipo danés ha respondido con otro video emocionante. Esta vez, jugadores de la talla de Christian Eriksen elogiaron a la Selección Peruana y hasta presentaron una canción con el himno danés reescrito solamente para la bicolor.



"Querida Selección Peruana, creemos que son un pueblo maravilloso. Una nación fantástica. Pasar 36 años en la sombra del fútbol no es fácil. Para homenajear vuestra vuelta al máximo nivel del fútbol, les hemos escrito una canción. Una canción de un país bonito. Nos vemos en el campo el 16 de junio. P.D. Enhorabuena por la victoria contra Escocia ayer", fue el mensaje de la Federación de Fútbol de Dinamarca.



La Selección Peruana debutará en Rusia 2018 contra Dinamarca . El partido se llevará a cabo en el Mordovia Arena de Saransk, el sábado 16 de junio a las 11.00 a.m. (hora peruana). Tras este duelo, los pupilos de Gareca se medirán ante Francia y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Australia.