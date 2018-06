Ya no falta nada para Rusia 2018 . Y a tan poco del Mundial, ¿qué pensarías si la máxima figura de la Selección Peruana no entrenara? Esta situación la está viviendo Dinamarca , rival en nuestro debut mundialista: Christian Eriksen aún no se une a los entrenamientos de la 'Dinamita'.

El equipo danés entrena desde hace dos semanas en Elsinore, ciudad ubicada al noroeste del país nórdico. Y en ninguna de las prácticas, Christian Eriksen estuvo presente. ¿La razón? el DT, Age Heraide, no quiere que la figura del Tottenham entrene. ¿Llegará con ritmo ante la Selección Peruana ?

Sucede que Eriksen y su esposa, Sabrina Kvist, están próximos a ser padres por primera vez. El volante danés se ofreció a participar de las prácticas, pero luego ir a visitar a su amada en Odense, que queda a dos horas del campamento de la 'Dinamita'. Ni hablar.

Por esta razón, el estratega de Dinamarca prefirió que Eriksen se una a las prácticas una vez que su hijo naciera (debería ser en la próximas horas). Todo, para evitar desgastarlo física y mentalmente. Y hasta le dio consejos.



"Es importante que tenga paz. Debe quedarse en casa, no mentir y evitar conducir tanto. Lo esperamos mañana (hoy), aunque no soy partero (risas)", explicó Heraide, que prepara a los daneses para su próximo amistoso, ante México.