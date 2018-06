Selección Peruana: los futbolistas que no sumaron minutos en Rusia 2018

Ellos fueron parte importante en el grupo y la clasificación, pero lamentablemente, por las complicaciones de los partidos, se quedaron sin sumar minutos con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

Alguno de ellos, como Aldo Corzo, fueron titulares en varios partidos de las Eliminatorias, pero igual esta situación no los desanima. El lateral, por ejemplo, dejó un mensaje a través de las redes sociales.

"No me toco jugar este mundial 😔 pero me voy feliz y orgulloso de pertenecer a este lindo grupo 👨‍👨‍👦‍👦 gracias a mis compañeros por dejar el alma en la cancha. Gracias a todo el Perú por el apoyo. ARRIBA PERÚ", escribió Aldo Corzo.

El resto de jugadores que se quedaron con las ganas de tener minutos en la Copa del Mundo fueron José Carvallo, Carlos Cáceda, Andy Polo, Nilson Loyola y Miguel Araujo.

La mayoría de ellos todavía son muy jóvenes y deberán seguir trabajando duro para poder tener su revancha en el futuro. El camino recién ha comenzado para la Selección Peruana .