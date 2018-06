"La Selección Peruana merece estar en Rusia 2018 ", dijo Gustavo Costas en octubre del año pasado, cuando el equipo de Ricardo Gareca aún no aseguraba su lugar en el Mundial. Ahora, tras la eliminación en fase de grupos, el entrenador argentino volvió a elogiar a la bicolor.



"Vi los partidos. Me dolió mucho la eliminación peruana. Ricardo Gareca y los jugadores merecían más. Perú y México fueron las selecciones que más me gustaron. Ante Dinamarca no merecía ni empatar, sino ganar. (Jugaron) con un ritmo impresionante. La Selección Peruana hizo todo", dijo a Negrini lo Sabe de Radio Ovación.

Además, el ex DT de Alianza Lima se refirió a la decepción que le produjo ver jugar a su país natal empatar 1-1 con Islandia y caer goleada 3-0 por Croacia. "Argentina era una incógnita, pero se ha ido para mal. Nadie esperaba que esté tan mal como aquí: sin identidad de juego, sin pasión", aseguró.



Eso sí, Gustavo Costas prefirió no dar pronósticos. "Veo muy parejo todo. No veo ninguna selección que se vaya perfilando como candidata al título. Salvo Rusia, a los demás les está costando", mencionó. Por ahora, prefiere no arriesgarse.

El argentino vivió en Perú cinco años, mientras fue entrenador de Alianza Lima (2003-2004 y 2009-2011). El DT fue bicampeón con el equipo blanquiazul durante su primer paso por La Victoria.

