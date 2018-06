El empate ante Suecia en Gotemburgo nos sirvió como presagio a lo que podemos enfrentar en Rusia 2018 . Un rival totalmente diferente a los anteriores en partidos amistosos. Como se sabía, físicamente fuerte y peligroso por el juego aéreo.



Suecia demostró durante los primeros quince minutos ser ordenado en todas sus líneas y supo mantener la presión en salida de los centrales de Perú, Ramos y Rodriguez, quienes tuvieron la máxima exigencia en amistosos previos al Mundial .



Asimismo, apelaba a los balones por arriba para que el gigante Ola Toivonen, de 1.91m., gane y Marcus Berg, no menor de talla, llegue en varias ocasiones al arco del portero Pedro Gallese, quien dijo presente cuando se le necesitó.



Luis Advíncula, el lateral derecho, destacó en gran parte del juego. Este se hizo dueño de la banda y en alguna ocasión se animó con su característica principal, la velocidad, a pasar a la defensa sueca.

Pero uno de los puntos más importantes que no quiero dejar de lado y genera un cuestionamiento en muchos es: ¿Farfán puede alinear desde el titularato junto a Guerrero?, creo que a muchos no les gustó el hecho de tener a los compadres juntos en el equipo inicial.



Farfán hizo la labor de un enganche/delantero, pero lo que pude percibir es que faltaba un volante creativo que marque los tiempos del ‘Depredador’ y ‘Jeffry’ para dejarlos cómodos frente al arco, con las pocas apariciones de Carrillo, Perú no fue tan desequilibrante en ataque.



A esto sumarle la concentrada y pegada defensa sueca que no dejaba espacios para que filtren balones ni Yotún, ni Cueva y en ocasiones Carrillo, no por lo menos el primer tiempo. Durante el segundo tiempo, el bloque de Suecia fue abriéndose un poco más, pues trataban de llegar al arco peruano por bandas y dejaban espacios precisos para aplicar lo que mejor hicimos durante el partido, el contragolpe.



Lejos de la exigencia del último amistoso, lo importante es corregir errores, mantener esa racha de 15 partidos invicto que nos brinda buen augurio para el debut mundialista y lo más importante, tenemos plantilla “preparada para todo”. Perú ya está en Rusia, es una realidad que ilusiona, motiva y mueve masas.



¡Arriba Perú!



